Франция и Германия настаивают на глобальном регулировании биткоина

Ранее в ЕС криптоплатформы обязали идентифицировать своих пользователей

Германия присоединилась к правительствам европейских стран, которые настаивают на глобальном регулировании биткоина. Они убеждены, что ведущая криптовалюта используется для отмывания денег, торговли наркотиками и финансирования терроризма.

Этот шаг следует за инициативой министра финансов Франции, который призвал коллег из Большой двадцатки рассмотреть совместное регулирование биткоина. Обеспокоенность разделяет правительство Италии, которое также открыто обсуждает необходимость регулирования. В то же время, Европейский союз вводит в отношении биткоина правила, продвигаемые Великобританией. Настороженность европейских чиновников возросла после того, как CME Group и CBOE Global запустили торги биткоин-фьючерсами.

Между тем, законодатели ЕС и представители государств-членов договорились о пересмотре правил борьбы с отмыванием денег. Согласно заявлению Еврокомиссии, в них хотят включить компании, которые «отвечают за приобретение, хранение и передачу виртуальных валют». Эти компании «должны будут идентифицировать своих клиентов и сообщать о любой подозрительной деятельности».

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Ранее сообщалось о том, что NCR позволит обналичивать Bitcoin в обычных банкоматах. Банкоматы NCR с поддержкой биткоин-аккаунтов появятся в ОАЭ.

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По материалам thepaypers.com