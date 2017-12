Запущены фьючерсы на Bitcoin: биржа работает с перебоями, цены растут

В первые же сутки торгов фьючерсы на Bitcoin подорожали на 25%

Торги биткоин-фьючерсами на Чикагской бирже опционов (CBOE) стартовали, как и планировалось, в воскресенье. После этого цена биткоина в считанные минуты выросла более чем на $1000. Однако вскоре после этого последовала коррекция цены.

Резкий рост цены свидетельствует не только об оптимизме криптоинвесторов, ожидающих приток новых денег на рынок, но и об ожидаемо возросшей волатильности стоимости биткоина.

Сразу после запуска сайт CBOE некоторое время был недоступен, а затем работал с перебоями. Сообщение о проблемах с сайтом вскоре появилось и в Twitter-аккаунте биржи.

Due to heavy traffic on our website, visitors to https://t.co/jb3O722hoo may find that it is performing slower than usual and may at times be temporarily unavailable. All trading systems are operating normally.

— Cboe (@CBOE) 10 декабря 2017 г.