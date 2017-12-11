Запущены фьючерсы на Bitcoin: биржа работает с перебоями, цены растут

В первые же сутки торгов фьючерсы на Bitcoin подорожали на 25%

Торги биткоин-фьючерсами на Чикагской бирже опционов (CBOE) стартовали, как и планировалось, в воскресенье. После этого цена биткоина в считанные минуты выросла более чем на $1000. Однако вскоре после этого последовала коррекция цены.

Резкий рост цены свидетельствует не только об оптимизме криптоинвесторов, ожидающих приток новых денег на рынок, но и об ожидаемо возросшей волатильности стоимости биткоина.

Сразу после запуска сайт CBOE некоторое время был недоступен, а затем работал с перебоями. Сообщение о проблемах с сайтом вскоре появилось и в Twitter-аккаунте биржи.

Due to heavy traffic on our website, visitors to https://t.co/jb3O722hoo may find that it is performing slower than usual and may at times be temporarily unavailable. All trading systems are operating normally. — Cboe (@CBOE) 10 декабря 2017 г.

Дважды торги приостанавливались в целях снижения волатильности. Объемы торгов на начальном этапе превзошли ожидания, а трафик на сайте CBOE оказался настолько большим, что наблюдались задержки и сбои, заявили дилеры. По данным самой биржи, все ее торговые системы функционируют нормально.

Примечательно, что в первые же сутки торгов фьючерсы на Bitcoin подорожали на 25%, превысив отметку в $18 тыс.

По состоянию на сегодняшнее утро январские фьючерсы на Bitcoin торговались на уровне $18,46 тыс. Отметим, что вначале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне $15 тыс.

Запуск торгов фьючерсами на регулируемой бирже является переломным моментом для Bitcoin, поскольку тестируется инфраструктура, с помощью которой профессиональным трейдерам и инвесторам будет проще ставить на повышение или падение криптовалюты и способствовать снижению волатильности цены.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный европейский банк прогнозирует крах биткоина в 2018 году. Хотя прогноз и не является официальным, его цель — предупредить инвесторов о возможных рисках.

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