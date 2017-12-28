Биткоин теряет долю на рынке криптовалют

В 2017 году Bitcon достиг невероятных показателей. Но другие криптовалюты тоже не отставали

С января 2017 доля этой криптовалюты на рынке сократилась более чем в два раза.

По данным CoinMarketCap.com, в начале года на долю биткоина приходилось 90% криптовалютного рынка. Но в начале декабря ситуация начала меняться. Показатель опустился до 42% на фоне роста других криптовалют. Такая же ситуация наблюдается к криптовалютой Ethereum, которая одно время претендовала на то, чтобы обогнать биткоин по доле рынка. С июня доля этой криптовалюты упала с 32% до почти 13%.

Тем временем, такие цифровые монеты, как Bitcoin Cash, Ripple, Dash и IOTA продолжают наращивать капитализацию. Это отображено на диаграмме.

Ранее мы писали о том, что крупный инвестбанк допускает падение курса биткоина до нуля. Причиной возможного падения курса биткоина может стать то, что принимать его в качестве платежного средства сейчас готовы лишь единицы.

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