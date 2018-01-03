Биткоин теряет позиции: рынок криптовалют устанавливает новые рекорды

Индекс доминирования биткоина упал до исторического минимума, а крипторынок в целом достиг рекордной капитализации

Криптовалютный рынок начал 2018 год с восстановления. На момент публикации общая стоимость более 1300 публично торгуемых криптовалют, по данным Coinmarketcap, достигла нового рекордного максимума в $705 млрд.

Это свидетельствует о том, что рынок криптовалют восстановился после коррекции 22 декабря, когда его стоимость упала более чем на 30% (с почти $648 млрд до $422 млрд).

Однако наиболее примечательным фактом этого восстановления является то, что роль в нем ведущей криптовалюты не столь существенна. Во главе стабилизации и роста рынка стоят Ripple и Ethereum, активно борющиеся за второе место в списке криптовалют. В то же время, индекс доминирования биткоина — его доля от общей рыночной капитализации криптовалют — снизился до рекордно низкого уровня. На данный момент стоимость биткоинов составляет 36,9% от всего рынка.

В 2017 году этот показатель активно менялся, резко снизившись с с более чем 80% до 37,46% в июне. За этим последовал шестимесячный возврат до 65% на начало декабря.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ripple стала второй ведущей криптовалютой после биткоина. Благодаря стремительному росту Ripple обошел Ethereum и стал ведущим альткоином.

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По материалам coindesk.com