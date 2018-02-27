Ассистент на голосовом управлении облегчит навигацию водителям

Ford внедрит в информационно-развлекательную систему своих автомобилей (SYNC 3) бота на голосовом управлении.

Система, разработанная экспертами по навигационным технологиям Sygic, называется “Помощник Водителя”. Она синхронизируется с GPS-приложением Sygic, реагирует на голосовые команды и воспроизводит подсказки в аудио-формате. В компании отметили, что голосовой помощник является управляемым ассистентом водителя, который помогает не только находить ближайшие стоянки, заправки, рестораны, гостиницы. Но и запрашивать информацию о загруженности движения на дорогах, советы по парковке, узнавать цену топлива на ближайших заправках, а также вносить изменения в маршрут.

Чтобы активировать помощника, водителю достаточно нажать кнопку на руле автомобиля. “Помощник Водителя” доступен на 24 языках.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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