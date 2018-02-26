Nissan запустит инновационный аналог Uber с беспилотными электромобилями

Компания намерена стать оператором автономных транспортных услуг и занять свою нишу на рынке, где доминируют Uber и аналогичные сервисы

Компания Nissan в сотрудничестве с японским оператором мобильной игровой платформы DeNA Co начнет тестирование своего сервиса Easy Ride в Йокогаме. Таким образом, компания станет одним из первых крупных автопроизводителей, который тестирует собственное ПО для поездок на собственном парке беспилотных электромобилей.

Сервис Easy Ride, который Nissan планирует запустить в Японии в начале 2020-х, походит, скорее, на услуги консьержа на колесах. К примеру, он может порекомендавать ресторан, пока автомобиль находится в движении.

Ранее Nissan и его партнеры Renault SA и Mitsubishi Motors Corp подписали соглашение, которое направлено на изучение перспектив будущего сотрудничества с китайским транспортным концерном Didi Chuxing.

Хирото Сайкава

исполнительный директор Nissan

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский конкурент Uber запускает новое приложение. Didi Chuxing и 12 автопроизводителей запускают новое приложение для вызова такси с финуслугами и страхованием.

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По материалам reuters.com