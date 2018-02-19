Uber собирается продать свой бизнес в одном из регионов

Uber рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Юго-Восточной Азии

Uber готовится продать свой бизнес в Юго-Восточной Азии своему конкуренту Grab в обмен на долю в сингапурском сервисе по вызову авто, который широко распространен в регионе.

Для Uber это уже не впервые — в августе 2107 года компания продала свой китайский бизнес местному гиганту Didi.

На этой неделе генеральный директор Uber Дара Хосровшахи на конференции Goldman Sachs Internet and Technology заявил, что компания не является прибыльной в основном из-за того, что инвестирует в развивающиеся рынки и новые технологии, такие как автономное вождение. Поэтому доли в аналогичных локальных сервисах могут принести Uber дополнительный доход.

Напомним, целью, которая стоит перед Хосровшахи с момента его назначения является избавление Uber от негативного багажа и подготовка компании к IPO в 2019 году.

На данный момент ожидаются комментарии от Uber и Grab по поводу грядущей сделки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что глава Uber прокомментировал миллиардные убытки компании. Генеральный директор компании убежден, что Uber с легкостью может стать прибыльным.

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По материалам techcrunch.com