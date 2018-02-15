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Глава Uber прокомментировал миллиардные убытки компании

15.02.2018 14:10

Генеральный директор компании убежден, что Uber с легкостью может стать прибыльным

Глава Uber прокомментировал миллиардные убытки компании. Фото: autonews.com

В прошлом году Uber потерял $4,5 млрд, но генеральный директор Дара Хосровшахи не считает это поводом для беспокойства. Выступая на конференции Goldman Sachs по технологиям и интернету в Сан-Франциско, новоназначенный глава защитил финансовые показатели компании, заявив, что «можно переключиться и постоянно получать от этого бизнеса прибыль, но тогда придется пожертвовать ростом и инновациями».

По его словам, показатели тянет вниз ориентация Uber на развивающиеся рынки, которую гендиректор рассматривает как «опциональные инвестиции». Однако Хосровшахи убежден, что это правильный шаг, и заявил, что компания не перестанет инвестировать в Азию в ближайшее время.

Хосровшахи также упомянул общественный имидж компании, назвав его отрицательным. При этом он отметил, что в компании работают хорошие люди, которые привержены цели изменения транспортного мира.

Мы заслуживаем того, чтобы быть (и мы должны быть) брендом, который любят, как Amazon или Google
Дара Хосровшахи
CEO Uber

Он рассказал об улаженном конфликте с Waymo, подразделением Alphabet. В Uber «рады, что это позади», ведь это отвлекало команду от работы над автономными технологиями.

Хосровшахи верит в перспективы Uber. Он надеется, что компания сможет убедить людей перестать покупать автомобили, тем самым упрощая дорожный трафик.

Выручка компании в прошлом году составила $7,5 млрд, общий объем транзакций на платформе — $40 млрд. Также более чем в два раза выросли продажи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что бывший CEO Uber Трэвис Каланик стал миллиардером. Бывший директор Uber Трэвис Каланик стал миллиардером после привлечения огромных инвестиций в компанию.

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По материалам techcrunch.com

Рубрики: UberДеньгиКомпанииНовостиСША
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