Глава Uber прокомментировал миллиардные убытки компании

Генеральный директор компании убежден, что Uber с легкостью может стать прибыльным

В прошлом году Uber потерял $4,5 млрд, но генеральный директор Дара Хосровшахи не считает это поводом для беспокойства. Выступая на конференции Goldman Sachs по технологиям и интернету в Сан-Франциско, новоназначенный глава защитил финансовые показатели компании, заявив, что «можно переключиться и постоянно получать от этого бизнеса прибыль, но тогда придется пожертвовать ростом и инновациями».

По его словам, показатели тянет вниз ориентация Uber на развивающиеся рынки, которую гендиректор рассматривает как «опциональные инвестиции». Однако Хосровшахи убежден, что это правильный шаг, и заявил, что компания не перестанет инвестировать в Азию в ближайшее время.

Хосровшахи также упомянул общественный имидж компании, назвав его отрицательным. При этом он отметил, что в компании работают хорошие люди, которые привержены цели изменения транспортного мира.

Дара Хосровшахи

CEO Uber

Он рассказал об улаженном конфликте с Waymo, подразделением Alphabet. В Uber «рады, что это позади», ведь это отвлекало команду от работы над автономными технологиями.

Хосровшахи верит в перспективы Uber. Он надеется, что компания сможет убедить людей перестать покупать автомобили, тем самым упрощая дорожный трафик.

Выручка компании в прошлом году составила $7,5 млрд, общий объем транзакций на платформе — $40 млрд. Также более чем в два раза выросли продажи.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что бывший CEO Uber Трэвис Каланик стал миллиардером. Бывший директор Uber Трэвис Каланик стал миллиардером после привлечения огромных инвестиций в компанию.

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По материалам techcrunch.com