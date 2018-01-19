Бывший CEO Uber Трэвис Каланик стал миллиардером

Бывший директор Uber Трэвис Каланик стал миллиардером после привлечения огромных инвестиций в компанию

Тревис Каланик ушел с поста исполнительного директора Uber в июле 2017 года из-за нескольких скандалов. После этого он выставил часть своих акций на сумму $1.4 млрд на продажу. Спустя полгода на них нашелся покупатель — консорциум во главе с японским Softbank выкупает часть Uber у его аукционеров (всего 17,5% акций). И инвестирует в новые акции компании. Сумма сделки — $9.3 млрд. В рамках этого соглашения консорциум приобретет и акции Каланика. Речь идет о продаже 29% активов Тревиса, что официально подтверждает его статус миллиардера. тогда как ранее он был таковым только на бумаге.

Помимо акций Softbank получит сразу два голоса в совете директоров Uber, который в рамках сделки будет расширен с 11 до 17 человек.

Трэвис все еще входит в состав совета директоров Uber. Ему принадлежит доля в компании, которая сейчас оценивается в $3 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Uber выгодна такая денежная подушка от Софтбанка — им надо продолжать свою стратегию развития в практически каждом городе мира. Сейчас компания все еще несет убытки. SoftBank в последнее время активно инвестирует в технологии, например, китайское приложение Didi Chuxing и азиатский аналог Убера — Grab.

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