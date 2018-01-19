Киевстар заключил партнерство с одной из ведущих платежных компаний мира

Пользователи мессенджера от Киевстар смогут осуществлять платежи в режиме реального времени

Украинский мобильный оператор Киевстар объявил о партнерстве с Wirecard, одной из ведущих компаний по цифровым финансовым технологиям. Совместно они запустили новые процессинговые сервисы, в том числе в режиме реального времени, на платформе VEON.

Для пользователей VEON это означает, что они смогут пользоваться мобильными платежами на платформе на ходу, в считанные секунды.

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Ранее сообщалось о том, что Киевстар подал документы в НБУ для запуска платежного бизнеса. Компания всерьез готовится к выходу на платежный рынок страны.

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По материалам finextra.com