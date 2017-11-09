Киевстар подал документы в НБУ для запуска платежного бизнеса

Компания всерьез готовится к выходу на платежный рынок страны

Компания Киевстар подала в НБУ документы для получения статуса «оператора платежной инфраструктуры» дочерней компании Стармани. Об этом написал у себя на Facebook странице президент компании Петр Чернышов.

За секунду доКак думаете, что на фото? Это документы, необходимые для получения статуса «оператора платежной инфрастру… Geplaatst door Peter Chernyshov op donderdag 9 november 2017

Летом Кабмин сделал первый шаг для появления в Украине рынка мобильных платежей, приняв несколько постановлений, которые разрешают возвращать клиентам средства со счетов мобильных операторов и использовать их для проведения платежей. По словам Чернышова, это означает, что, если клиент будет использовать деньги с мобильного счета на покупку билетов или цветов, они не будут облагаться сбором в пенсионный фонд.

Напомним, компания Стармани была создана в прошлом году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что создатели Monobank назвали сроки запуска еще одного банка в смартфоне. iBox Bank станет вторым мобильным банком в Украине.

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По материалам biz.liga.net