Uber и Яндекс.Такси объединили свои сервисы в нескольких странах

Состоялась сделка Uber и Яндекс.Такси по объединению сервисов

Uber и Яндекс.Такси закрыли сделку по объединению сервисов. На момент закрытия сделки Uber и Яндекс инвестировали в новую компанию соответственно $225 млн и $100 млн, с учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют $400 млн.

В Яндексе отметили, что в результате совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. По условиям сделки, около 59,3% в СП принадлежат Яндексу, 36,9% — Uber, еще 3,8% — сотрудникам. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший Яндекс.Такси.

Яндекс и Uber договорились объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании в июле 2017 года.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и Яндекс.Такси, и Uber — по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Вместе с такси-сервисом совместный бизнес будет развивать направление доставки еды.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber планирует запустить в Украине свой сервис по доставке еды. Компания уже ищет сотрудника для сервиса UberEATS в Киеве.

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По материалам biz.liga.net