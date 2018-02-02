Uber планирует запустить в Украине свой сервис по доставке еды

Компания уже ищет сотрудника для сервиса UberEATS в Киеве

Компания Uber ищет сотрудника на позицию general manager для своего сервиса доставки еды UberEATS в Киеве. Это может означать, что Uber хочет запустить сервис в Украине — с опубликованной вакансии начинались и новости о том, что сервис в принципе запускается в нашей стране.

UberEATS — это платформа для доставки еды из местных ресторанов, запущенная в 2014 году. В приложении пользователь получает доступ к меню ресторанов, может выбрать еду и оплатить заказ. Для пользователей — это возможность заказывать еду, для водителей — зарабатывать на ее доставке (не обязательно на машине, это может быть мотоцикл, велосипед и т.д.). Сервис обычно обещает доставку в пределах получаса.

В описании вакансии говорится, что основной ответственностью станет «развитие и масштабирование платформы доставки еды на одном из рынков, ключевых для сервиса».

Украинский офис Uber не подтвердил прямо запуск сервиса, но намекнул на подобные планы.

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СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в приложении Uber можно будет взять напрокат велосипед. Uber предложит пользователям более экологичный вариант транспортировки.

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По материалам ain.ua