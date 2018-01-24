Uber может запустить беспилотное такси совсем скоро

Uber вскоре задействует инновационные технологии в сфере перевозки пассажиров

Компания Uber Technologies Inc на данном этапе активно инвестирует в развитие технологии самоуправляемых автомобилей. Ожидается, что уже через 18 месяцев Uber сможет запустить беспилотное такси в некоторых городах.

Об этом на экономическом форуме в Давосе заявил исполнительный директор компании Дара Хосровшахи. По его словам, изначально такие автомобили планируют задействовать лишь на отдельных маршрутах, а в дальнейшем число маршрутов будет увеличиваться.

Компания также занимается разработкой транспортных средств, которые смогут осуществлять воздушную перевозку пассажиров в пределах одного города. Эта услуга будет доступна в течение 10 лет, прогнозирует Хосровшахи.

Говоря о возможном IPO Uber, глава компании отметил, что хотел бы провести его уже в следующем году.

Кроме того, компания планирует выйти на прибыль в течение трех лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что бывший CEO Uber Трэвис Каланик стал миллиардером. Этому способствовало привлечение огромных инвестиций в компанию.

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По материалам cfts.org.ua