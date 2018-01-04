Китайский соперник Uber продолжает глобальную экспансию

Didi Chuxing выходит на рынок Латинской Америки

Китайская компания Didi Chuxing, главный соперник Uber, приобрела бразильский сервис для заказа автомобилей 99. Согласно сообщениям в СМИ, сумма сделки составляет около $1 млрд.

Условия сделки еще не раскрыты, но уже известно, что Didi Chuxing за $600 млн выкупит акции предыдущих инвесторов, в том числе Riverwood Capital, Monashees, Qualcomm Ventures, Tiger Global и SoftBank, и вложит еще $300 млн в региональную экспансию.

Didi Chuxing ранее вложила средства в другие сервисы для заказа авто, включая Grab в Юго-Восточной Азии и Careem на Ближнем Востоке. Тем не менее, до сделки с 99 компания приобретала сервисы только в Китае.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Киеве откроют главный офис Uber в регионе. Киевский офис Uber станет главным для семи стран Центральной и Восточной Европы.

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По материалам pymnts.com