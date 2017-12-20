Uber запускает новый формат поездок в Украине

С помощью сервиса UberVAN можно будет ездить небольшой компанией
С сегодняшнего дня в Киеве стал доступен новый сервис UberVAN. С его помощью можно вызвать вместительный автомобиль вроде Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter и Mitsubishi Grandis. В таких авто может разместиться небольшая компания — около 6 пассажиров.
Чтобы заказать UberVAN, нужно:
- Открыть приложение Uber, ввести адрес в поле “Куда?”;
- Приложение предложит на выбор несколько опций сервиса — чтоб найти UberVAN, нужно перелистнуть вправо;
- Нажать “Заказать UberVAN”.
Подача вместительного авто стоит 45 грн, цена за километр — 5,8 грн, а минута в пути — 1,80 грн. Минимальная стоимость поездки составляет 80 грн.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что экс-сотрудник Uber обвинил компанию в кибератаках и прослушивании телефонов. Он заявил, что в Uber был отдел, целенаправленно занимавшийся шпионажем за другими фирмами и иностранными чиновниками.
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