Чат-бот в Uber: зачем украинским таксистам новый сервис

Компания Uberdrive, партнер Uber в Украине, запустила одноименный бот для водителей в мессенджере Viber

С помощью чатбота водители смогут отслеживать изменения в статистике заказов по районам города. Он подключается к приложению для водителей и анализирует, когда, где и насколько повышается спрос на услуги Uber. Если бот вычисляет коэффициент выше стандартного, он сообщает об этом водителю push-уведомлением в Viber.

Помимо информации о трафике, бот дает сведения о тарифах Uber в вашем городе, позволяет связаться с техподдержкой прямо в мессенджере и быстро перейти в свой личный кабинет, где собрана вся информация о поездках.

Сейчас бот доступен только в Киеве. В течение нескольких недель он заработает во всех городах Украины, в которых представлен сервис.

Бот доступен для подписчиков паблик аккаунтов Uberdrive. Подключиться к нему может любой пользователь Viber.

Чтобы подписаться на Чат Бот Uberdrive, нужно в Паблик Чате Uberdrive нажать значек «Сообщение» вверху, и в открывшемся диалоговом окне написать любое слово и выбрать свой город.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Популярность ботов в мессенджере стремительно растет: на данный момент в Украине действуют около 50 ботов, и их число постоянно увеличивается. О финансовых услугах, которые можно получить, просто пообщавшись с роботом, — читайте в материале Чат-боты в Украине: 5 способов использовать мессенджеры для платежей.

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