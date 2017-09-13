Чат-боты в Украине: 5 способов использовать мессенджеры для платежей

Каких чат-ботов можно встретить в мессенджерах и зачем они нужны — читайте далее

Pедакция PaySpace Magazine протестировала семь чат-ботов из сферы платежей, которые были запущены в 2016-2017 годах. Они позволяют переводить средства, брать кредиты, получать уведомления о статусе транзакций и учиться электронным платежам. Подробнее о том, как пользоваться услугами роботов — читайте в обзоре.

Leo p2p Bot

Мессенджер — Facebook

Функция бота — денежные переводы с карты на карту между счетами украинских банков

Как использовать?

Чтобы начать быстро переводить деньги через мессенджер, сначала нужно связаться с чат-ботом. Для этого в поисковой строке Facebook-мессенджера найдите контакт leo p2p bot. После отправки запроса на переписку, бот предложит перевести средства. Услуги бота доступны только пользователям цифрового кошелька Masterpass. Поэтому все операции происходят после авторизации в существующем кошельке или создания нового. Все эти действия можно выполнить, не покидая мессенджер.

Затем чат-бот попросит ввести номер карты получателя средств, сформирует счет и сообщит о статусе транзакции.

После робот предложит сохранить шаблон платежа. В следующий раз клиенту нужно будет только ввести сумму перевода. Всего можно создать до пяти таких шаблонов.

PrivatBankBot

Мессенджер — Telegram

Функция бота — отправка или запрос средств у своих друзей в мессенджере

Как использовать?

Этот бот позволяет пересылать средства прямо в диалогах. Для этого надо найти контакт @PrivatBankBot (старое название Paypbbot) в мессенджере и отправить запрос на переписку. Поскольку услуги бота доступны только вкладчикам ПриватБанка, чат-бот запросит мобильный телефон пользователя, последние четыре цифры карты и одноразовый пароль, который придет на смартфон держателя счета.

После авторизации отправить средства можно будет прямо в диалоге с пользователем. Для этого достаточно написать в сообщении имя бота и сумму платежа — @PrivatBankBot 10. После этого сервис переведет этому контакту 10 гривен. Однако нужно помнить, что получатель средств тоже должен быть вкладчиком ПриватБанка. Чтобы принять платеж ему нужно будет сообщить чат-боту свои платежные реквизиты.

Мессенджер — Telegram

Функция бота — сервисы, связанные с кредитованием

Как использовать?

Процедура подключения сервиса похожа на ту, что использует предыдущий чат-бот — PrivatBankBot. И доступна только пользователям ПриватБанка. Привязав к сервису свою карту, клиент сможет выбрать одну из услуг — оформление кредита, покупка техники в кредит, проверка кредитного лимита по карте, поиск магазинов, которые поддерживают услугу «Оплата частями», проверка статуса текущих кредитов.

Мы проверили, как работает проверка лимитов по карте.

WayForPay_bot

Мессенджер — Facebook, Viber, Telegram

Функция бота — отчет о статусе онлайн-платежей

Как использовать?

Интернет-магазины, которые принимают платежи через сервис WayForPay, а также их покупатели, могут настроить систему оповещения о статусе платежа в любимом месенджере.

Чтобы получать сообщения чат-бота, нужно зарегистрироваться. Так выглядит авторизация в мессенджере Facebook.

Уведомления будут приходить после каждой покупки или получения оплаты. Так, например, выглядит лента продавца в Viber.

Пока это все уведомления, которые приходят от бота. Если вы пополняли счет на сайте WayForPay или переводили средства, сообщение не поступит. В случае спорной ситуации бот предложит связаться с вами — звонок поступает в течение одной минуты, но говорить вы будете уже не с роботом, а с человеком.

WebMoneybot

Мессенджер — Facebook

Функция бота — техподдержка

Как использовать?

Подключение к чат-боту происходит традиционным способом — контакт с роботом и авторизация в кошельке WebMoney. Уже подключенные пользователи смогут пользоваться подсказками, узнавая актуальную информацию о работе с электронными деньгами. Нестандартные запросы будут перенаправлены в службу поддержки. Также бот перенаправляет туда запросы на русском языке.

Также в Украине было заявлено сразу два сервиса для оплаты коммунальных услуг — КП ГіОЦ КМДА и Мои платежи — ПриватБанк. Однако боты не отвечают на запросы в течение суток.

За рубежом финансовые компании тоже активно переводят клиентов на общение с чат-ботами. Так, чат-бот American Express, запуск которого состоялся еще в 2016, информирует покупателей об их последних расчетах картой. А индийский YES Bank предлагает сервис по предоставлению кредитов в мессенджере Facebook. Его бот YES mPOWER предоставляет консультацию по всей линейке кредитных продуктов финучреждения.

Если верить международным опросам, люди готовы получать финансовые консультации от роботов. Так, две трети потребителей финансовых услуг в Великобритании готовы к общению с искусственным интеллектом, но все еще не хотят полностью отказываться от обслуживания в традиционных банковских отделениях и живого общения с консультантами. Такие данные показало исследование компании Accenture.

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