Украинский платежный сервис создал бота, который контролирует онлайн-платежи

WayForPay_bot отправляет уведомления о совершенном платеже или полученной оплате онлайн

Украинский платежный сервис WayForPay представил бота, который контролирует онлайн-платежи, отправляя уведомления о совершенном платеже или полученной оплате онлайн. Бот называется WayForPay_bot и доступен пользователям в Telegram, Viber и Facebook Messenger абсолютно бесплатно.

Пользователь получит уведомление независимо от минимальной суммы и даже при неуспешной попытке оплаты.

WayForPay_bot отправляет уведомления о платежах как онлайн-продавцам, подключенным к платежному сервису, так и пользователям, совершающим платежи через систему WayForPay.

Уведомления о платежах приходят как продавцам, так и покупателям. Онлайн-продавцам уведомления дают возможность контролировать свои продажи в режиме онлайн, а также помогают буквально в несколько касаний экрана связаться с покупателем.

Покупателям уведомления приходят не зависимо от суммы платежа, что намного удобнее, чем сервисы некоторых банков, в которых существуют ограничения по суммам.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо добавить WayForPay_bot в Telegram, Viber или Facebook Messenger и пройти авторизацию, следуя подсказкам бота.

В планах разработчиков расширить функции бота до оплаты покупок и проведения ряда финансовых операций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что основатель Skype инвестировал в персонального финансового бота. Инвестиции будут направлены на разработку новых функций, международную экспансию и найм сотрудников в области маркетинга и проектирования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чат-боты: секретное оружие для привлечения клиентов?