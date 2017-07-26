Основатель Skype инвестировал в персонального финансового бота

Инвестиции будут направлены на разработку новых функций, международную экспансию и найм сотрудников в области маркетинга и проектирования

Основатель Skype, Никлас Зеннстрём и директор венчурного фонда LocalGlobe, Робин Кляйн, инвестировали в британский проект Cleo 2 млн фунтов. Это чатбот, который помогает управлять персональными финансами на основе искусственного интеллекта.

Ассистент интегрируется с банковскими счетами клиентов посредством финансового аггрегатора SaltEdge. А затем использует искусственный интеллект для анализа привычных расходов и истории транзакций.

Всю информацию и советы по распределению средств бот предоставляет в Facebook Messenger.

Там же пользователи могут просматривать свои расходы, разбитые на категории — по магазинам и типу товаров. Также доступна возможность сравнить свои расходы с тратами друзей.

С момента запуска в январе бот Cleo уже ответил на миллион запросов пользователей. Кроме того, десятки тысяч человек доверили ему управление своими активами — 400 млн долларов. Более 70% клиентов пользуются услугой регулярно даже спустя три месяца после регистрации.

Решение создано командой специалистов по компьютерному обучению, которые ранее работали в Google, Wonga и Amazon.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что Роботы будут обучать детей финансовой грамотности. Робот, которого зовут Джинджер, будет проводить ежемесячные семинары для держателей счетов банка ING в Голландии, которым не больше 11 лет.

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