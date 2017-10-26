Uber представил собственную кредитную карту

Сервис Uber продолжает продвигаться в сферу финансовых услуг

Сервис по заказу поездок Uber выпустил собственную кредитную карту в партнерстве с Visa и английским банком Barclays. Об этом компания заявила на конференции Money 20/20 в Лас-Вегасе.

Со следующего месяца, клиенты сервиса в США смогут подать заявку на открытие карточки прямо в приложении Uber. Решение о выдаче кредита будет приниматься в течение нескольких минут. Пользоваться виртуальной картой для поездок в Uber клиенты смогут сразу же, а физическая карта будет доставлена спустя несколько дней.

Плата за обслуживание карты взиматься не будет, а процентные ставки могут варьироваться от 16% до 24% с некоторыми преимуществами. Например, предусмотрен 4% кэшбек на транзакции в ресторанах и других заведениях общественного питания (а также в UberEats), 3% на отели и авиабилеты и 2% на онлайн-покупки, включая поездки в Uber.

Кроме того, люди, которые потратят c новой карты $500 в первые 90 дней, получат $100 обратно. Использование карты также позволит получать приглашения на секретные мероприятия и застраховать смартфон в обмен на предоставление Uber информации о мобильном операторе и транзакциях пользователя.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что приложение Uber шпионит за пользователями iPhone. Приложение получило доступ к секретным данным пользователей.

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По материалам finextra.com