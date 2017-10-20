Google инвестировал миллионы долларов в конкурента Uber

Инвестиционный фонд материнской компании Google, Alphabet Inc., стал ведущим инвестором в раунде финансирования в размере $1 млрд

В четверг (19 октября) сервис вызова такси Lyft, конкурент Uber, объявил о том, что CapitalG, инвестиционный фонд материнской компании Google, Alphabet Inc., стал ведущим инвестором в раунде финансирования в размере $1 млрд. В своем блоге Lyft сообщил, что после раунда финансирования компания будет оцениваться в $11 млрд.

На этом список успешных проектов Lyft не заканчивается. В прошлом месяце компания Ford сообщила о том, что присоединится к проекту Lyft по запуску автономных автомобилей. К проекту уже присоединились Jaguar, GM, Waymo (который принадлежит материнской компании Google, Alphabet Inc.), а также стартапы Nutonomy и Drive.ai.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber и Lyft выйдут на рынок платежей со своими кредитными картами. Предложение кредитных карт может помочь Uber улучшить отношения с клиентами, тогда как его конкурент Lyft привлекает новое финансирование и выходит на новые рынки в США.

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По материалам pymnts.com