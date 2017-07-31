Uber и Lyft выйдут на рынок платежей со своими кредитными картами

Компании Uber и Lyft, предоставляющие приложения для вызова транспорта, выпустят собственные кредитные карты

Американская компания Uber запускает кредитные карты для своих клиентов совместно с Barclaycard, подразделением-эмитентом кредитных карт Barclays.

Карты будут доступны уже осенью. Источник, имеющий доступ к информации, сообщил, что вероятнее всего это будут карты платежной системы Visa. С их помощью потребители смогут расплачиваться не только за поездки в Uber, но и за различные покупки в других заведениях и предприятиях.

Предложение кредитных карт может помочь Uber улучшить отношения с клиентами, тогда как его конкурент Lyft привлекает новое финансирование и выходит на новые рынки в США.

Сообщается, что Lyft также работает над запуском собственной кредитной карты, но сотрудники компании пока не предоставляют более подробную информацию.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber будет требовать $15 за возврат забытых в салоне вещей. Новая политика Uber заставит пассажиров внимательнее относиться к своим вещам.

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По материалам pymnts.com