Uber будет требовать $15 за возврат забытых в салоне вещей

Новая политика Uber заставит пассажиров внимательнее относиться к своим вещам

Согласно новым правилам Uber, пассажиры, которые забыли в салоне авто свои вещи, будут вынуждены заплатить 15 долларов, чтобы вернуть их. Пока дополнительная пошлина распространяется только на жителей США.

В некоторых городах таксисты уже начали требовать плату за возврат личных вещей. С августа правило распространится на все населенные пункты США, где работает Uber. Напомним, в других странах, в том числе и в Украине, возврат вещей не тарифицируется.

В Uber свое решение объясняют участившимися жалобами со стороны водителей, которые вынуждены совершать бесплатные поездки, чтобы вернуть клиентам вещи.

В компании добавили, что запустят 24-часовую горячую линию для быстрой обработки подобных запросов.

Один из главных конкурентов Uber в США — Lyft — не взимает плату за возврат забытых кошельков, смартфонов и ключей. Взамен он просит клиентов оставлять дополнительный положительный отзыв о водителе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что новый стартап превратит авто Uber и Lyft в небольшие мобильные магазины. Прямо в такси пассажир сможет заказать снеки и предметы первой необходимости через специальный дисплей. И спустя пару минут получить их у водителя.

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