Такси в смартфоне: старые и новые украинские сервисы

В Украине развивается рынок мобильного такси

Службы такси становятся мобильными — уже сегодня заказать авто можно через приложение в смартфоне, не тратя время на связь с оператором. И это только начало революции в перевозках.

В международный день таксиста, который отмечается в честь появления первых такси на улицах Лондона в 1907 году, редакция PaySpace Magazine сделала обзор пяти мобильных приложений, которые позволяют вызвать автомобиль в два клика. Все они предлагают набор стандартных функций — вызов и оплата такси через приложение, отслеживание перемещений автомобиля по карте, возможность поставить оценку водителю. В этом обзоре мы расскажем, какие дополнительные функции есть в каждом из приложений.

Uklon



Города: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Ивано-Франковск, Житомир, Сумы, Полтава, Чернигов, Тбилиси

Особенности: вызов такси онлайн, вызов машины ко времени, оплата наличными, обсуждение водителя в чате, выбор машин разного класса, возможность сразу указать несколько адресов, возможность повторить предыдущий маршрут, возможность самостоятельно увеличить стоимость поездки чтобы заинтересовать водителя, страхование пассажиров, курьерская доставка, возможность нанять водителя для поездки в собственном авто, возможность встречи пассажира в аэропорту или на вокзале с табличкой, возможность поездки с питомцем и с багажом, а также возможность указать специфические требования: водитель со знанием английского, не курящий водитель, тишина в салоне авто, наличие кондиционера.

Uklon – старожил на украинском рынке мобильного такси. Он начал обслуживать клиентов через приложение за несколько лет до появления Uber, успел охватить больше украинских городов, чем другие сервисы, и даже вышел на грузинский рынок.

Uber

Города: Киев, Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Винница

Особенности: подача машины ко времени, возможность выбрать класс авто, сохранение в памяти любимых адресов, оплата наличными, возможность отслеживать передвижение автомобиля на карте, курьерская доставка, возможность поездки с питомцем и с багажом, возможность оценки и анонимные отзывы о поездке, сервис UberVAN в Киеве – вызов вместительного автомобиля для компании (вроде Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter и Mitsubishi Grandis), возможность разделить стоимость поездки с другими пассажирами, возможность отправить свой маршрут друзьям прямо из приложения.

Компания Uber оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах. В Украине сервис впервые запустился в Киеве в 2016 году. Сообщается, что сейчас компания работает над запуском в Украине своего сервиса для доставки еды — UberEats.

Bond

Города: Одесса, Киев, Черноморск

Особенности: вызов такси на сайте, вызов ко времени, оплата наличными или с предоплаченного счета, возможность выбрать класс авто, возможность поездки с питомцем и багажом, бесплатный Wi-Fi в салоне, возможность выбрать любимую радиостанцию, возможность отслеживать передвижение автомобиля на карте, возможность повторить предыдущий маршрут, возможность нанять водителя для поездки в собственном авто, возможность указать специфические требования: водитель со знанием английского, тишина в салоне авто, наличие кондиционера.

Такси «Бонд» заработало в Одессе в 2013 году, а в Киеве появилось в марте 2015 года. Служба одна из первых в Украине запустила сервис вызова такси в приложении с отслеживанием на карте. У каждого клиента сервиса есть свой счет, пополнять который можно на сайте или в уличных терминалах и не платить за такси наличными водителю. Так же, если у водителя нет сдачи наличными, он может перечислить ее в электронном виде на счет пассажира.

Экспресс Такси

Города: Киев, Львов, Херсон (мобильное приложение в Херсоне не доступно)

Особенности: вызов такси онлайн, вызов машины ко времени, оплата наличными, возможность сразу указать несколько адресов, возможность выбрать класс авто, грузовое такси, возможность нанять водителя для поездки в собственном авто, возможность поездки с питомцем и багажом, возможность передвижения по городу на автомобилях без дополнительных опознавательных знаков (услуга «Инкогнито»), курьерская доставка, возможность встречи клиента на вокзале, автобусной станции, в аэропорту, техническая помощь для автомобиля клиента (экстренное открытие замков, вызов эвакуатора), возможность выбрать машину для некурящих.

Компания была основана еще в 1999 году. Такси принимает заказы как в телефонном режиме, так и онлайн — на сайте и в приложении.

Taxify

Города: Киев

Особенности: вызов такси на сайте, возможность поделиться ссылкой с отслеживанием маршрута с друзьями.

Этот международный бренд появился в Киеве в сентябре 2016 года. Кроме украинцев, это такси могут заказать жители Чехии, Эстонии, Финляндии, Грузии, Латвии, Литвы, Сербии, Нидерландов, Мексики и т.д. В общей сложности, сервис доступен в более чем 35 городах мира.

Для пассажиров, которые не хотят привязывать карту к приложению, есть службы такси, которые принимают безналичные платежи прямо в салоне авто через POS-терминал.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Впервые в Украине: в маршрутном такси можно расплатиться банковской картой