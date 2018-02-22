Впервые в Украине: в маршрутном такси можно расплатиться банковской картой

Оплатить проезд картой смогут жители Тернополя

С сегодняшнего дня оплатить проезд в городском транспорте Тернополя можно с помощью банковской карты. Услугу поддержали в муниципальном транспорте (троллейбусы, автобусы). Кроме того, впервые в Украине сервис безналичной оплаты проезда запущен в маршрутных такси частных перевозчиков.

Так, по состоянию на 22 февраля, специальными картридерами оснащено 68 единиц коммунального транспорта и первые 15 маршрутных такси. Они промаркированы соответствующими наклейками. В других маршрутках также установлены терминалы, но пока они поддерживают только электронный билет. После обновления и они начнут принимать банковский пластик.

Есть два типа терминалов, которые принимают к оплате бесконтактные карты. Мобильные, которыми пользуются кондукторы в троллейбусах и водители маршруток.

И стационарные, которые закреплены при входе в салон транспорта.

Такие валидаторы более надежны — транзакции проходят быстрее, нет заминок при оплате смартфоном. Но пока доступны только в 48 троллейбусах. Позже в мерии обещают увеличить число таких устройств.

В терминалах обоих типов можно расплачиваться бесконтактным картами Visa и Mastercard любого украинского банка. Кроме того, к оплате принимаются Карты тернопольчанина.

По «файной» карте стоимость проезда обойдется дешевле.

Пока в Тернополе процент бесконтактных карт невелик. (Да и по Украине доля такого пластика составляет всего около 5%).

Однако авторы инициативы отмечают, что подобные проекты призваны поощрять горожан оформлять и использовать такие кредитки.

Такая услуга для жителей города была запущена благодаря совместной работе нескольких компаний — платежной системы Visa, государственного Ощадбанка и оператора системы электронных билетов «Системний зв’язок».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В сентябре прошлого года карточные платежи стали доступны в муниципальном наземном транспорте. Проект был реализован в тролелйбусах Житомира платежной системой Visa и ПриватБанком. Подробнее о работе системы оплаты — читайте в нашем репортаже.

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