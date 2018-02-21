Эксперты предупредили об опасностях искусственного интеллекта

Искусственнй интеллект может быть использован в преступных целях

Дроны, которые превращаются в оружие, фейковые видео, манипулирующие общественным мнением, и автоматизированные хакерские системы. Это только три угрозы, которые могут возникнуть, если искусственный интеллект попадет «не в те руки».

Авторы доклада об использовании ИИ во вредоносных целях («The Malicious Use of Artificial Intelligence») предупреждают, что искусственный интеллект вполне может быть использован государствами-изгоями, преступниками и террористами.

Доклад экспертов содержит следующие советы:

политикам и техническим специалистам следует работать вместе, чтобы быть готовыми к предупреждению злонамеренного использования ИИ

хотя ИИ создавался для использования в полезных целях, это технология двойного назначения. Исследователям и инженерам следует об этом помнить и осознавать всю опасность неправомерного использования этой технологии

наилучшим примером с рисками двойного назначения, из которого можно и нужно извлечь урок, является компьютерная безопасность

эффективным ходом будет активное расширение круга заинтересованных сторон в предотвращении и уменьшении рисков злонамеренного использования ИИ.

В разговоре с BBC, Шахар Авин, представитель Центра изучения экзистенциальных рисков Кембриджского университета, пояснил, что доклад сконцентрирован на тех сферах ИИ, которые доступны для использования уже сейчас или будут доступны в ближайшие пять лет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект будет управлять службами такси в Японии. Корпорация Sony заявила, что будет использовать искусственный интеллект для управления работой диспетчеров и прогнозирования спроса, обусловленного погодой, трафиком и местными мероприятиями.

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