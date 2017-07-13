Искусственный интеллект: перспективы использования в финансах

Вклад ИИ в глобальную экономику может составить $15,7 трлн к 2030 году

В последние годы тема искусственного интеллекта и его возможностей справляться с рядом важных задач стала особенно актуальной. Владельцы бизнесов справедливо задают вопрос: какое влияние искусственный интеллект (ИИ) окажет на мою компанию? И стоит ли опасаться краха моей бизнес-модели под влиянием ИИ? Они хотят знать, в какие технологии инвестировать уже сейчас и какие возможности использовать, чтобы сохранить доверие и лояльность клиентов и других заинтересованных сторон.

Чтобы помочь предпринимателям с ответами на эти вопросы, компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела анализ и оценила экономический потенциал сферы искусственного интеллекта в настоящее время и в 2030 году. Мы также рассмотрим потенциальное влияние ИИ на сферу финансовых сервисов и шаги, которые необходимо предпринять для того, чтобы ваш бизнес получил максимум выгоды от развития искусственного интеллекта.

Влияние ИИ на глобальную экономику

Все регионы мира выиграют от развития искусственного интеллекта. Больше всего благодаря ИИ увеличатся ВВП Северной Америки и Китая — на 14,5% и 26,1% соответственно.

Европа и развитые страны Азии также получат экономические выгоды с ростом проникновения ИИ.

Влияние на развивающиеся страны будет более скромным из-за прогнозируемых низких темпов внедрения технологий искусственного интеллекта.

Влияние на сферу финансовых услуг

Три области с наибольшим потенциалом использования ИИ — это:

Планирование личных финансов

Обнаружение мошенничества и борьба с отмыванием денег

Автоматизация процессов — не только функций бэк-офиса, но и операций с клиентами.

Выгода для потребителей

Получение более индивидуальных и целостных решений, которые заставляют деньги потребителей работать более интенсивно (например, направляют сэкономленные средства в инвестиции) и адаптируются под потребности клиентов.

Таким образом, предприятия смогут разрабатывать индивидуальные решения, не ожидая, пока клиенты выберут из доступных вариантов наиболее подходящий.

Решения

Готовы к использованию: роботы-консультанты, которые оптимизируют процессы в таких областях, как финансы и страхование.

Среднесрочный потенциал: оптимизированный дизайн продукта, основанный на настроениях и предпочтениях потребителей.

Долгосрочный потенциал: переход от прогнозирования того, что может случиться и когда может наступить страховой случай, к активным действиям по снижению вероятности наступления такого случая.

Основные барьеры на пути развития ИИ в сфере финансовых сервисов:

доверие потребителей

нормативное регулирование.

Четыре шага для получения максимальной выгоды от использования искусственного интеллекта

1. Определите, что означает ИИ для вашего бизнеса.

Прежде всего, оцените техническую оснащенность своей компании, а также конкурентное давление в вашем секторе. Затем вы можете определить проблемные места в операционных процессах, которые сможет решить автоматизация и другие методы ИИ. Продумайте, какие возможности откроются перед вашим бизнесом с внедрением искусственного интеллекта.

2. Ставьте правильные вопросы и выберите приоритетные из них.

При определении стратегии ключевые вопросы, которые вы должны задать себе как владелец бизнеса, включают: как ИИ может помочь вам достичь своих бизнес-целей? Каков ваш «аппетит» и готовность к изменениям? Хотите ли вы быть ранним адептом или последователем? Какова ваша цель использования ИИ: преобразование своего бизнеса или совершение революции в своей области?

3. Удостоверьтесь в том, что у вас в компании есть необходимая культура, ресурсы и технологии

Сейчас инвестиции в ИИ не всем по карману. Но эксперты прогнозируют, что затраты на методы искусственного интеллекта будут снижаться в течение следующих десяти лет. В конце концов, мы придем к бесплатной модели для совершения более простых действий и премиум-модели для сервисов, способных дифференциировать бизнес.

4. Построение надлежащего управления и контроля

Доверие и прозрачность играют очень важную роль. Например, в отношении автономных автомобилей применение искусственного интеллекта требует от людей абсолютного доверия — они должны доверить роботу свою жизнь. Если что-то пойдет не так, это болезненно ударит по репутации ИИ. Такой репутационный риск распространяется на все формы ИИ, а не только автономные транспортные средства.

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