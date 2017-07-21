Новый стартап превратит авто Uber и Lyft в небольшие мобильные магазины

Стартап Cargo дает водителям Uber и Lyft возможность заработать еще больше денег, продавая снеки и другие мелочи пассажирам

Стартап Cargo смог привлечь $1,75 млн начального финансирования. Основными инвесторами стали компании Techstars, Detroit Venture Partners, Fontinalis Partners и Rosecliff Ventures.

Пока Cargo работает в Нью-Йорке, Чикаго и Бостоне, но уже получены запросы на услуги сервиса из 49 штатов.

Сервис бесплатно предоставляет водителям дисплеи, которые располагаются на центральной консоли. Через эти дисплеи пассажиры могут просмотреть ассортимент снеков и предметов первой необходимости. В верхней части экрана отображается URL-адрес и идентификационный номер, уникальный для каждого автомобиля.

Пассажир может перейти по ссылке, ввести код автомобиля, просмотреть меню и оплатить нужный товар с помощью кредитной карты или мобильного сервиса, вроде Apple Pay. После этого водитель получает на свой телефон уведомление о завершении транзакции и передает купленное пассажиру.

Сервис отслеживает продажи и автоматически поставляет товары при низком уровне запасов. Водителям платят 50 центов за каждый проданный товар. При этом 30% водителей продают около 500 единиц товаров в месяц. Таким образом, водители могут зарабатывать дополнительно более $100 в месяц благодаря Cargo.

Более того, некоторые поставляемые товары для водителей бесплатны. Поскольку стартап работает с брендами, заинтересованными в поиске новых способов распространения своей продукции, иногда снеки могут бесплатно предоставляться пассажирам, но Cargo и водители при этом все равно получают деньги от бренда. Взамен сервис может передавать брендам данные, связанные с транзакцией — например, время и место, где был затребован их товар.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber запускает сервис повышенной комфортности в Одессе. Одесса стала вторым городом Украины после Киева, где доступен UberSELECT.

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По материалам pymnts.com