Uber запускает сервис повышенной комфортности в Одессе

Компания Uber объявила о запуске сервиса повышенной комфортности UberSELECT в Одессе

Сервис UberSELECT нацелен на пользователей, которые хотят передвигаться по городу на автомобилях повышенной комфортности. Стоимость поездки будет рассчитываться по формуле: 35 грн за подачу автомобиля, 5,5 грн за каждый километр и 1 грн за 1 минуту в пути. Минимальная стоимость поездки – 55 грн.

К сервису в Одессе будут подключены автомобили Skoda Octavia, Ford Focus, Volkswagen Passat, Mazda6, Toyota Camry, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander и другие.

Одесса стала вторым городом Украины после Киева, где доступен этот сервис.

Чтоб воспользоваться новым сервисом, клиенту потребуется передвинуть слайдер в приложении с опции uberX на UberSELECT.

Более того, до конца лета жители и гости Одессы смогут опробовать сервис повышенной комфортности бесплатно. Компания предоставляет новым пользователям Uber промокод SELECTODESA на 1 поездку стоимостью до 70 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber запускает в Киеве премиум-услугу UberBLACK. В UberBLACK будут доступны такие автомобили, как Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Camry XV07 и другие марки премиум-класса.

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