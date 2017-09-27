В Дубае протестировали первое беспилотное летающее такси

Дубай намерен стать первым в мире городом с летающими такси

В Дубае протестировали летающее такси, разработанное немецкой компанией Volocopter. Устройство представляет собой небольшой вертолет с 18 пропеллерами и может вместить двух пассажиров.

Такси летает без дистанционного управления, а максимальная продолжительность полета составляет около 30 минут при скорости 70 км/час. Устройство оснащено большим количеством отказоустойчивых систем в случае неисправности: резервные батареи, роторы и, для наихудшего сценария, в кабине есть несколько парашютов.

В ходе испытаний летающее такси провело в воздухе 5 минут на высоте 200 метров. Пилоты в испытании не участвовали, так как планируется, что устройство будет работать автономно.

При этом, у Volocopter есть целый ряд конкурентов на рынке беспилотных автомобилей. Среди них Airbus, который намерен запустить собственные летающие беспилотные автомобили к 2020 году; Kitty Hawk – компания, за которой стоит сооснователь Google Ларри Пейдж; и Uber, который совместно с партнерами разрабатывает стратегию запуска летающего такси.

Разработчики утверждают, что клиенты смогут заказать Volocopter через специальное мобильное приложение. Летающий аппарат приземлится и заберет клиента на ближайшей площадке волопорт, после чего отвезет его в пункт назначения.

Сроки полномасштабного запуска сервиса в Дубае пока не называют.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США легализовали беспилотные автомобили. На рынке беспилотных автомобилей США могут появиться до 100 тыс таких транспортных средств.

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По материалам reuters.com