Сервис вызова такси Lyft будет подавать беспилотные автомобили

Главный конкурент Uber в США наращивает свои силы на рынке автономных транспортных технологий

Беспилотные автомобиль скоро станут доступны для заказа в сервисе вызова такси Lyft в районе залива Сан-Франциско, на фоне того, как компания наращивает свои силы в сфере автономных транспортных технологий.

В Lyft сообщили, что вскоре беспилотные автомобили будут выезжать на заказы к клиентам, которые заказывают поездки через приложения в этом районе Сан-Франциско. Сервис будет использовать автомобили калифорнийского стартапа Drive.ai, который создает программное обеспечение для трансформации автомобилей в беспилотные транспортные средства.

Изначально Drive.ai предоставит Lyft небольшое количество беспилотных автомобилей, сообщает соучредитель и президент первой Кэрол Рейли. В каждом из автомобилей будет присутствовать водитель на случай, если что-то пойдет не так.

Данная опция будет доступна пассажирам на выбор, а поездки будут бесплатными. Рейли отказался уточнять, какая именно модель автомобиля будет использоваться сервисом и когда он станет доступен для клиентов.

Проект поможет Lyft оценить реакцию пассажиров на беспилотное такси, а Drive.ai – протестировать свой сервис.

Ранее Lyft уже заключил партнерства с отделом по разработке беспилотных автомобилей компании Alphabet Inc., Waymo, технологической компанией Nutonomy и автопроизводителями General Motors Co и Jaguar Land Rover. Также, в Lyft сообщили, что намерены запустить совместный пилотный проект с Nutonomy в Бостоне до конца года.

Хотя Lyft немного поздно зашел на рынок автономных автомобилей, данный проект дает компании небольшую победу над ее главным конкурентом Uber Technologies Inc. В то время, как Uber стал первым сервисом вызова такси, предлагающим поездки на беспилотных автомобилях, используя свои собственные технологии, в Пенсильвании и Аризоне, компания еще не запустила аналогичную услугу в районе залива Сан-Франциско.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в США легализовали беспилотные автомобили. Палата представителей США приняла первый пакет федеральных законов, легализующих передвижение беспилотных автомобилей на дорогах страны. На рынке беспилотных автомобилей США могут появиться до 100 тыс таких транспортных средств.

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По материалам reuters.com