В США легализовали беспилотные автомобили

На рынке беспилотных автомобилей США могут появиться до 100 тыс таких транспортных средств

Палата представителей США приняла первый пакет федеральных законов, легализующих передвижение беспилотных автомобилей на дорогах страны.

Палата единогласно одобрила Закон об автономном вождении, который существенно ограничивает контроль государства над тем, как автопроизводители строят и проектируют автономные автомобили.

К тому же, закон разрешает автопроизводителям выпустить на рынок до 25 тыс робомобилей в первый год, а уже через три года число вырастет до 100 тыс единиц.

Государство сохранит за собой право устанавливать правила регистрации, проверки безопасности, лицензирования и страхования автомобилей с автопилотом. В соответствии с законопроектом, Национальное управление безопасности дорожного движения США по-прежнему будет контролировать и устанавливать стандарты производства таких транспортных средств.

Далее законопроект пойдет на голосование в Сенат, где перед этим обсудят влияние робомобилей на рынок труда, трафик на дорогах и другие сферы жизни. Сенат проведет слушание по этому вопросу 13 сентября, сообщает Reuters.

Напомним, недавно компания Samsung получила разрешение от Департамента автотранспорта Калифорнии на испытание самоуправляемых автомобилей на дорогах общего пользования. В 2015 году Samsung создала соответствующее подразделение, которому поручила разработку программного обеспечения и аппаратных средств, необходимых для самоуправляемого движения.

Apple работает над технологией беспилотного вождения. Участниками проекта Project Titan, который занимается разработкой технологии с 2014 года, являются более 1 тыс инженеров. В апреле Apple получила официальное разрешение от Государственного департамента автомобильного транспорта на испытания автомобилей с автопилотом в Калифорнии.

В феврале текущего года компания Uber Technologies приняла в число своих сотрудников авиационного инженера NASA Марка Мура (Mark Moore). В Uber он займет должность директора по авиационной инженерии. Хотя Uber пока еще не готов к разработке собственного летающего автомобиля, в отчете, который был написан компанией совместно с Муром, Uber рассказал о перспективах ежедневных «поездок» по воздуху. В Uber также рассказали о технических сложностях воплощения этой идеи в реальность: шумовое загрязнение, ограниченный срок службы батарей и эффективность запуска таких транспортных средств.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей. Разработанные специально для модели автомобиля DS 3 Connected Chic, ключи работают на базе платформы банка Barclays bPay. Такими ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи.

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По материалам businessinsider.com