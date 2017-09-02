Автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей

Ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи
Компания DS Automobiles запустила первые в Великобритании автомобильные ключи с функцией бесконтактных платежей.
Разработанные специально для модели автомобиля DS 3 Connected Chic, ключи работают на базе платформы банка Barclays bPay. Такими ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи.
Чтобы пользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Barclays, поскольку bPay работает независимо от банка, через мобильное приложение.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что к 2022 году каждая вторая транзакция в мире будет бесконтактной. Согласно новому исследованию Juniper Research, больше половины (53%) глобальных транзакций через POS-терминалы будут проводиться бесконтактно уже через 5 лет. Для сравнения, в этом году соответствующий показатель составляет всего 15%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одним движением: обзор лимитов на бесконтактные платежи в мире
По материалам techradar.com