Автомобильные ключи получат функцию бесконтактных платежей

Ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи

Компания DS Automobiles запустила первые в Великобритании автомобильные ключи с функцией бесконтактных платежей.

Разработанные специально для модели автомобиля DS 3 Connected Chic, ключи работают на базе платформы банка Barclays bPay. Такими ключами можно пользоваться в любых точках продажи, поддерживающих бесконтактные платежи.

Чтобы пользоваться сервисом, необязательно быть клиентом Barclays, поскольку bPay работает независимо от банка, через мобильное приложение.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что к 2022 году каждая вторая транзакция в мире будет бесконтактной. Согласно новому исследованию Juniper Research, больше половины (53%) глобальных транзакций через POS-терминалы будут проводиться бесконтактно уже через 5 лет. Для сравнения, в этом году соответствующий показатель составляет всего 15%.

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По материалам techradar.com