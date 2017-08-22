К 2022 году каждая вторая транзакция в мире будет бесконтактной

Принятие бесконтактных платежей вырастет сначала в Европе, а затем и в США

Согласно новому исследованию Juniper Research, больше половины (53%) глобальных транзакций через POS-терминалы будут проводиться бесконтактно уже через 5 лет. Для сравнения, в этом году соответствующий показатель составляет всего 15%.

Ожидается, что в США за это время резко повысится количество бесконтактных транзакций — с менее чем 2% в этом году до 34% к 2022 году. Эксперты утверждают, что неудовлетворенность клиентов низкой скоростью операций с чип-карточками и рост бесконтактной инфраструктуры послужит стимулом для дальнейшего развития мобильных платежей, в которых сейчас доминирует Apple Pay.

В исследовании также говорится, что на рынках, где активно продвигались бесконтактные платежи (например, в Польше и Великобритании), их принятие выросло, а новые решения от Visa и Mastercard свидетельствуют о том, что все POS-терминалы на многих рынках могут быть оснащены поддержкой NFC к 2020 году.

Кроме того, эксперты полагают, что мелкие торговцы будут все чаще использовать mPOS (мобильные платежные терминалы), поскольку конкуренция на рынке усиливается.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупный европейский банк запускает платежи через Siri. Крупнейший банк Великобритании Barclays объявил о добавлении в свое приложение на iOS новой функции.

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По материалам businesswire.com