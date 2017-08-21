Крупный европейский банк запускает платежи через Siri

Крупнейший банк Великобритании Barclays объявил о добавлении в свое приложение на iOS новой функции

Теперь клиенты Barclays смогут производить платежи через команды Siri — голосовой помощник от компании Apple.

Клиенты, которые разрешили виртуальному помощнику доступ к своей учетной записи в приложении Barclays, могут переводить деньги любому ранее указанному получателю или кому-либо из списка контактов iPhone. Для подтверждения платежа нужно коснуться к сенсорному датчику Touch ID.

Интеграция с Siri уже в течение нескольких дней работает в приложении и предназначена для небольших платежей — к примеру, счетов за ужин. Предлагаются также ежедневные лимиты, чтобы держать свои расходы под контролем.

Это стало возможным благодаря тому, что в Apple наконец разрешили сторонним приложениям взаимодействовать с Siri.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что один из крупнейших банков вводит выходные дни для мобильного и интернет-банкинга. До конца года в одни из выходных каждого месяца банк Barclays будет отключать работу интернет-банкинга, мобильного приложения и телефонной службы.

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По материалам thepaypers.com