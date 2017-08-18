Почти половина американцев предпочитает цифровые платежи вместо наличных

Согласно опросу от U.S. Bank, 47% потребителей предпочитают цифровые методы осуществления платежей

Благодаря расширению доступа к P2P-платежам потребители из разных возрастных групп теперь предпочитают использовать мобильные приложения, а не наличные, когда платят другим людям.

Согласно недавнему опросу, проведенному U.S. Bank, 47% потребителей сообщили, что выбирают цифровые приложения для осуществления платежей, тогда как наличным отдает предпочтение 45% респондентов.

Примечательно, что цифровые платежи предпочтительны для 49% опрошенных миллениалов (19-36 лет), 44% представителей поколения X (37-52 года) и 32% бэби-бумеров (53-71 год).

По результатам опроса также было установлено, что потребители не носят с собой крупные суммы наличными, ведь не часто используют их для платежей. В целом, 50% респондентов сообщили, что в большинстве случаев не носят с собой наличные вообще. В других случаях почти половина опрошенных имеет на руках не более $20, а 76% — не более $50.

Более того, 46% американцев заявляют, что пользуются наличными деньгами меньше восьми дней в месяц, а 5% говорят, что вообще никогда не пользуются ими.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ предоставит небанковским финучреждениям право на выпуск электронных денег. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

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По материалам businesswire.com