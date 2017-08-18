НБУ предоставит небанковским финучреждениям право на выпуск электронных денег

Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины

Об этом Национальный банк Украины сообщает на своей странице в Facebook.

По словам заместителя директора Департамента платежных систем и инновационного развития Наталии Лапко, НБУ пытается не отставать и регулировать самые актуальные вопросы использования в нашей стране инновационных продуктов и услуг.

Она рассказала, что принятие законопроекта, в частности, позволит упорядочить деятельность небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, предоставить им право осуществлять выпуск электронных денег и иметь коммерческих агентов.

Кроме того, НБУ совместно с другими субъектами финансового рынка и операторы коммунальных услуг активно работает над унификацией различных документов на оплату услуг. Это поспособствует более широкому доступу граждан к безбумажному их получению и возможности дистанционно управлять своими счетами.

Он добавил, что одним из ключевых направлений этого проекта является возможность удаленной проверки информации о потенциальном клиенте финансового сектора в разных государственных реестрах. Также обрабатывается возможность получения электронно-цифровой подписи (ЭЦП) непосредственно в отделениях банков, а также создание инфраструктуры для использования ЭЦП на разных носителях, включая мобильные устройства.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ возьмет под контроль наличные украинцев. Национальный банк обяжет небанковские учреждения зачислять наличную гривну на спецсчет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ предупреждают о возможных хакерских атаках