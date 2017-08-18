В НБУ предупреждают о возможных хакерских атаках

Регулятор сообщил об опасности хакерских атак на банки через Word

Национальный банк предупреждает о возможных атаках через компьютерную программу Word, которые могут обрушиться на банки в канун Дня Независимости.

Об этом говорится в телеграмме регулятора.

Более того, данный вирус пока неподвластен ни одному антивирусному программному обеспечению.

Хакерам удается получить полный контроль над ПК за счет малораспространенной уязвимости Microsoft Word-2015-2545. В НБУ настоятельно рекомендуют банкам принять все возможные меры, чтобы предотвратить атаки «путем установления соответствующего патча от производителя компании Microsoft». В киберполиции также предостерегают против возможных атак, которые могут состояться 24 августа.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что за последние два года киберпреступления участились почти вдвое. Согласно отчету ThreatMetrix, киберпреступность повысилась почти на 100% с 2015 года.

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По материалам ubr.ua