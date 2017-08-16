За последние два года киберпреступления участились почти вдвое

Согласно отчету ThreatMetrix, киберпреступность повысилась почти на 100% с 2015 года

В частности, мошенничество с новых учетных записей с 1-го квартала 2016 года увеличилось на 30%.

Рост числа фейковых профилей сильно повлиял на медиакомпании. Атаки с использованием новых учетных записей среди них участились на 527%. Разнообразие и резкий рост цифровых медиасайтов и приложений сделали их целью киберпреступников. Во втором квартале было зафиксировано 28 млн таких атак.

Большинство кибератак на глобальные медиакомпании инициированы в Южной Америке, причем 45% из них — в Бразилии.

Однако наиболее сильно киберпреступники заинтересованы в e-commerce — в 1 квартале 2016 года состоялось 88 млн атак на отрасль. Это на 41% больше, чем за соответствующий период 2015 года. При этом 47% транзакций в электронной коммерции приходится на мобильные телефоны. Из них 55% связаны с созданием новых учетных записей. Европа остается самым «мобильным» регионом — с телефонов поступает 53% всех транзакций.

Отчет основан на данных о кибератаках, которые были обнаружены ThreatMetrix Digital Identity Network.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники крадут деньги украинцев с помощью мобильной связи. Злоумышленники нашли способ получения доступа к SIM-картам украинцев.

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По материалам thepaypers.com