За последние два года киберпреступления участились почти вдвое

Согласно отчету ThreatMetrix, киберпреступность повысилась почти на 100% с 2015 года
В частности, мошенничество с новых учетных записей с 1-го квартала 2016 года увеличилось на 30%.
Рост числа фейковых профилей сильно повлиял на медиакомпании. Атаки с использованием новых учетных записей среди них участились на 527%. Разнообразие и резкий рост цифровых медиасайтов и приложений сделали их целью киберпреступников. Во втором квартале было зафиксировано 28 млн таких атак.
Большинство кибератак на глобальные медиакомпании инициированы в Южной Америке, причем 45% из них — в Бразилии.
Однако наиболее сильно киберпреступники заинтересованы в e-commerce — в 1 квартале 2016 года состоялось 88 млн атак на отрасль. Это на 41% больше, чем за соответствующий период 2015 года. При этом 47% транзакций в электронной коммерции приходится на мобильные телефоны. Из них 55% связаны с созданием новых учетных записей. Европа остается самым «мобильным» регионом — с телефонов поступает 53% всех транзакций.
Отчет основан на данных о кибератаках, которые были обнаружены ThreatMetrix Digital Identity Network.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что мошенники крадут деньги украинцев с помощью мобильной связи. Злоумышленники нашли способ получения доступа к SIM-картам украинцев.
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По материалам thepaypers.com