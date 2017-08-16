Мошенники крадут деньги украинцев с помощью мобильной связи

Злоумышленники нашли способ получения доступа к SIM-картам украинцев

Мошенники изобрели новый способ кражи денег украинцев — теперь с помощью мобильной связи.

Мошенники действуют следующим образом: звонят потенциальным жертвам и представляются инженерами компании провайдера мобильной связи. Далее они утверждают, что в связи с необходимостью проверки Вашей мобильной линии, Вам необходимо нажать #90 или #09 или любую другую комбинацию символов.

После нажатия Вами указанной комбинации, мошенники получают доступ к SIM-карте и могут совершать звонки за счет ее владельца. Так, рекомендуется ни в коем случае не следовать указаниям телефонных мошенников и сразу прекращать такой телефонный разговор.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что мошенничество с дебетовыми картами сократилось после перехода на чипы. С 2015 года примерно 80% дебетовых карт в США были конвертированы в чип-карты. Исследование показало, что уровень потерь от мошенничества по сравнению с предыдущим годом снизился на 28% в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банкиры-мошенники в Украине остаются безнаказанными

По материалам antikor.com.ua