Мошенничество с дебетовыми картами сократилось после перехода на чипы — исследование

Согласно исследованию PULSE, потери от мошенничества с дебетовыми картами снизились после того, как фининституты США увеличили выпуск карт с чипами
С 2015 года примерно 80% дебетовых карт в США были конвертированы в чип-карты. Исследование показало, что уровень потерь от мошенничества по сравнению с предыдущим годом снизился на 28% в 2016 году.
Авторы исследования говорят, что уменьшению потерь способствовал ряд предпринятых мер, таких как переход на карты с чипами, более широкое использование токенизации в мобильной торговле и инвестиции в решения по борьбе с мошенничеством.
Несмотря на это, мошенничество по-прежнему является серьезной проблемой для финансовых учреждений. В 2016 году потери от него по дебетовым картам составили $900 млн.
Использование дебетовых карт в прошлом году увеличилось на фоне роста как общего числа карт, так и транзакций на одну активную карту. Результаты исследования показывают, что дебетовые транзакции в 2016 году увеличились на 7%, а количество выпущенных дебетовых карт — на 1%.
В исследовании приняли участие 50 финансовых учреждений, включая крупные банки и кредитные союзы.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что подсчитан ущерб от атак трояном GreenDispenser на банкоматы и банки. По оценкам экспертов, в 2015-2016 годах ущерб от злоумышленников, использующих это вредоносное ПО, составил около $180 тыс.
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По материалам thepaypers.com