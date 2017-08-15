Мошенничество с дебетовыми картами сократилось после перехода на чипы — исследование

Согласно исследованию PULSE, потери от мошенничества с дебетовыми картами снизились после того, как фининституты США увеличили выпуск карт с чипами

С 2015 года примерно 80% дебетовых карт в США были конвертированы в чип-карты. Исследование показало, что уровень потерь от мошенничества по сравнению с предыдущим годом снизился на 28% в 2016 году.

Авторы исследования говорят, что уменьшению потерь способствовал ряд предпринятых мер, таких как переход на карты с чипами, более широкое использование токенизации в мобильной торговле и инвестиции в решения по борьбе с мошенничеством.

Несмотря на это, мошенничество по-прежнему является серьезной проблемой для финансовых учреждений. В 2016 году потери от него по дебетовым картам составили $900 млн.

Использование дебетовых карт в прошлом году увеличилось на фоне роста как общего числа карт, так и транзакций на одну активную карту. Результаты исследования показывают, что дебетовые транзакции в 2016 году увеличились на 7%, а количество выпущенных дебетовых карт — на 1%.

В исследовании приняли участие 50 финансовых учреждений, включая крупные банки и кредитные союзы.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подсчитан ущерб от атак трояном GreenDispenser на банкоматы и банки. По оценкам экспертов, в 2015-2016 годах ущерб от злоумышленников, использующих это вредоносное ПО, составил около $180 тыс.

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По материалам thepaypers.com