Троян GreenDispenser: подсчитан ущерб от атак на банкоматы и банки

По оценкам экспертов, в 2015-2016 годах ущерб от злоумышленников, использующих это вредоносное ПО, составил около $180 тыс

Кроме того, согласно отчету Positive Technologies, количество логических атак на банкоматы с применением вредоносных программ в Европе в 2016 году выросло на 287% по сравнению с предыдущем годом.

В этом году эксперты компании прогнозируют рост атак как на банки, так и на банкоматы на 30%.

Впервые о трояне GreenDispenser стало известно в 2015 году после атак на банкоматы в Мексике, затем кражи с его применением были зафиксированы в 2016 году в странах Восточной Европы.

Для установки программы злоумышленники вскрывали замки сервисных зон банкоматов, где установлены специальные компьютеры для выдачи наличных. После этого специальные люди — дропы — при помощи трояна снимали с банкомата деньги. Чтобы обычные держатели карт не сняли деньги до прихода дропа, на экране отображалось сообщение о том, что банкомат временно не работает.

Сам дроп для снятия денег вводил 2 специальных IN-кода, установленных авторами трояна. После этого он получал доступ в интерфейс управления трояном, где доступна функция выдачи наличных. Успешно сняв деньги, дроп удалял GreenDispenser из системы. В итоге прибывшие сотрудники службы безопасности видели нормально работающий банкомат, но уже без денег.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что репутация крупнейшего банка Австралии под угрозой. Правительство обвиняет финучреждение в том, что оно не смогло предотвратить потенциальное отмывание денег и финансирование терроризма

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По материалам plusworld.ru