Репутация крупнейшего банка Австралии под угрозой

Правительство обвиняет финучреждение в том, что оно не смогло предотвратить потенциальное отмывание денег и финансирование терроризма

Commonwealth Bank of Australia (CBA), самая дорогостоящая компания Австралии и крупнейший банк страны, обвиняется регулятором в том, что в период с 2012 по 2015 год он не смог должным образом проконтролировать более 53 тыс транзакций, потенциально связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Теоретически банку грозит штраф размером в почти 1 трлн австралийских долларов, а также огромный удар по репутации, который уже снизил его рыночную капитализацию на несколько миллиардов.

Финучреждение поручило четырем директорам проконтролировать ответ банка на иск федерального суда. В иске утверждается, что преступные синдикаты отмывали миллионы долларов через счета в CBA в течение нескольких лет.

Обвинения, выдвинутые правительственной финансовой разведкой и регулирующим агентством AUSTRAC, омрачили хорошие новости банка о превышении на 4,6% прогноза роста чистой прибыли за год ($7,82 млрд).

Айен Нарев, главный исполнительный директор CBA, вместо публичного ликования по поводу достижений банка был вынужден признать провал в программном обеспечении, борьбе с мошенничеством и управлении рисками.

Утверждается, что для отмывания сотен миллионов долларов организованные преступные группировки пользовались банкоматами CBA для приема наличных, известными как Intelligent Deposit Machines (IDM). С их помощью деньги отправлялись из Австралии в Гонконг и другие страны. Согласно расследованию, этим же методом производилась отправка денег в зарубежную террористическую организацию.

AUSTRAC сообщает, что с ноября 2012 года по сентябрь 2015 года CBA не предоставил 53 506 отчетов о транзакциях на сумму выше $10 тыс вовремя. Эти отчеты имели ценность почти в 625 млн австралийских долларов и составляли около 95% всех пороговых транзакций, которые прошли через банкоматы банка.

В CBA говорят, что отчеты не были предоставлены из-за ошибки компьютерной системы, которая удалила автоматический отчетный код AUSTRAC после обновления программного обеспечения. Нарев сказал, что банк «совершил ошибку», но не намеревался обманывать.

При максимальном штрафе в размере 18 млн австралийских долларов за каждое из 53 тыс нарушений, теоретически банк может столкнуться с суммарным штрафом более 960 млрд австралийских долларов. Однако аналитики Morgan Stanley заявили, что штраф, скорее всего, составит от 50 млн до 2,5 млрд австралийских долларов, что по-прежнему станет значительным финансовым ударом для банка.

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По материалам asia.nikkei.com