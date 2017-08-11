В США раскрыли схему финансирования терроризма через eBay

Глобальная сеть, финансирующая ИГИЛ, простирается от Великобритании до Бангладеш

Американские правоохранители раскрыли мировую финансовую сеть, которую возглавлял один из представителей террористической группировки «Исламское государство». Сеть занималась незаконной переправкой денежных средств террористам через фейковые транзакции на интернет-аукционе eBay.

Получателем денег по транзакциям выступал гражданин США Мохамед Элшинави, задержанный более года назад. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения денежных средств через платежную систему PayPal.

Элшинави сообщил следователям, что получал указания использовать деньги для «операционных целей» в США, в том числе для осуществления терактов.

Известно также, что несколько других предполагаемых членов сети были задержаны в Британии и Бангладеш.

Компания eBay уточнила, что сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу. В свою очередь, представитель PayPal заявил, что команда сервиса вкладывает много времени и ресурсов для предотвращения террористической активности на своей платформе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что репутация крупнейшего банка Австралии под угрозой. Правительство обвиняет финучреждение в том, что оно не смогло предотвратить потенциальное отмывание денег и финансирование терроризма.

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По материалам banki.ru