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В США раскрыли схему финансирования терроризма через eBay

11.08.2017 17:49

Глобальная сеть, финансирующая ИГИЛ, простирается от Великобритании до Бангладеш

В США раскрыли схему финансирования терроризма через eBay. Фото: asiaone.com

Американские правоохранители раскрыли мировую финансовую сеть, которую возглавлял один из представителей террористической группировки «Исламское государство». Сеть занималась незаконной переправкой денежных средств террористам через фейковые транзакции на интернет-аукционе eBay.

Получателем денег по транзакциям выступал гражданин США Мохамед Элшинави, задержанный более года назад. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения денежных средств через платежную систему PayPal.

Элшинави сообщил следователям, что получал указания использовать деньги для «операционных целей» в США, в том числе для осуществления терактов.

Известно также, что несколько других предполагаемых членов сети были задержаны в Британии и Бангладеш.

Компания eBay уточнила, что сотрудничает с правоохранительными органами по этому делу. В свою очередь, представитель PayPal заявил, что команда сервиса вкладывает много времени и ресурсов для предотвращения террористической активности на своей платформе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что репутация крупнейшего банка Австралии под угрозой. Правительство обвиняет финучреждение в том, что оно не смогло предотвратить потенциальное отмывание денег и финансирование терроризма.

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По материалам banki.ru

Рубрики: eBayPayPalБезопасностьКомпанииНовостиСША

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