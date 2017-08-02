Крупная e-commerce компания поглотила бизнес eBay в одной из стран

Бангалорская e-commerce компания Flipkart сообщила о завершении поглощения eBay India

Таким образом, eBay.in стал членом Flipkart Group. Сделку анонсировали еще в апреле, когда Flipkart Group удалось привлечь $1,4 млрд инвестиций от глобальных технологических компаний eBay, Tencent и Microsoft.

О завершении этой сделки стало известно через день после того, как провалилась другая. Напомним, Snapdeal, младший конкурент Flipkart, заявил о прекращении всех переговоров о потенциальном слиянии и решил развиваться независимо. До этого компании обсуждали возможность сделки в течение последних 5 месяцев.

В заявлении, опубликованном Flipkart, указано, что компания будет владеть и управлять eBay.in, который останется независимым подразделением в ее составе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что с начала года малый бизнес продал миллиарды товаров через Amazon. Компания в очередной раз подтвердила свое звание онлайн-гиганта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый рекорд: 500 тыс магазинов пользуются сервисами Shopify

По материалам pymnts.com