С начала года малый бизнес продал миллиарды товаров через Amazon

Онлайн-гигант Amazon сообщил о новом рекорде: в первой половине 2017 года на его площадке малые предприятия продали более 2 млрд товаров

Amazon позволяет предпринимателям в более чем 180 странах предлагать свою продукцию 300 млн активных клиентов. Маркетплейс компании вырос настолько, что продажи малого бизнеса теперь составляют более половины продаж на площадках Amazon по всему миру.

Кроме того, на прошлой неделе Amazon похвасталась тем, что привлекла более миллиона бизнес-клиентов с момента запуска сервиса Amazon Business в апреле 2015 года. Сервис обслуживает предприятия любого масштаба и разных отраслей, предлагая им специальные цены на миллионы товаров и открывая доступ к более чем 85 тыс бизнес-продавцов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запустился на новом региональном рынке. Сервис доставки Amazon Prime Now впервые запустился на рынке Юго-Восточной Азии.

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По материалам pymnts.com