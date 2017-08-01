Крупная сделка в индийском e-commerce провалилась

Менее недели назад распространилась информация о приобретении крупной компанией Flipkart своего более мелкого конкурента Snapdeal, однако сделка не состоялась

Правление Snapdeal не одобрило поглощение, за которое компании предлагали $900-950 млн, и приняло решение продолжать деятельность как независимая компания.

Сообщается также, что переговоры свели на нет создаваемые Snapdeal помехи, а основатели компании Кунал Бал и Рохит Бансал твердо решили оставаться независимыми. Так, при поддержке двух инвесторов они планируют запустить «урезанную» версию сервиса. Вероятно, это повлечет за собой новую волну увольнений. Сейчас у компании более тысячи сотрудников. Ранее, в феврале, с целью сокращения расходов Snapdeal сократила около 500 работников.

Тем не менее, хотя Snapdeal и отказалась от предложения Flipkart, сделка по продаже ее платежного бизнеса FreeCharge банку Axis за $60 млн остается в силе. В компании считают, что продажа FreeCharge и другие меры по сокращению расходов помогут Snapdeal снова выйти на самообеспечение. Компания оценивалась в $6,5 млрд в 2015 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Amazon запустился на новом региональном рынке. Сервис доставки Amazon Prime Now впервые запустился на рынке Юго-Восточной Азии.

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По материалам pymnts.com