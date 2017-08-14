Уже этой осенью пользоваться Приват24 смогут не только клиенты ПриватБанка

Количество пользователей Приват24, одного из основных продуктов ПриватБанка, насчитывает уже порядка 9 млн человек. Они могут оплачивать коммунальные счета, покупать билеты на транспорт, совершать денежные переводы и открывать депозиты с помощью одного приложения. Сейчас Приват24 могут использовать только клиенты ПриватБанка. Однако, как рассказали Liga.net в главном офисе ПриватБанка в Днепре, уже в октябре Приват24 откроют для клиентов других банков.

Разработчики также планируют полностью обновить iOS-версию приложения Приват24: переделать дизайн, добавить новые функции. Ради этого в Центр электронного бизнеса (ЦЭБ) наняли новую команду iOS-разработчиков. Обновление Android будет немного позже.

Также в банке рассказали о том, что с целью расширения NFC-возможностей в стране они ведут переговоры с тройкой гигантов, один из которых — Apple. О чем конкретно договариваются компании и в чем заключается новый продукт банка, в Привате скрывают. Однако по словам представителей банка, с кем-то из трех компаний они запустят новый продукт еще в этом году. Ориентировочно — в ноябре.

Напомним, в ходе конференции «Карточный бизнес и технологии 2017», которая прошла в июне в Киеве, Егор Аветисов, креативный директор ПриватБанка сообщил, что из всех пользователей Приват24 пенсионеров насчитывается 835 412 человек.

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