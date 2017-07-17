Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры ПриватБанка

Вознаграждение членов правления ПриватБанка за первые три месяца 2017 года составило 13 млн грн

Вознаграждение членам правления государственного ПриватБанка за первые три месяца 2017 года, согласно отчетности, составило 13 млн грн. В эту сумму входит зарплата, отчисления в пенсионный фонд и другие краткосрочные выплаты.

В первом квартале года правление банка состояло из 8 человек. Это означает, что сумма вознаграждения одного топ-менеджера ПриватБанка за три месяца достигла 1,6 млн грн или 540 тыс грн в месяц.

Для сравнения, в 2016 году вознаграждение членов правления банка, которые были утверждены после 19 декабря 2016 года, составляло 1 млн грн.

Новый состав правления ПриватБанка объявлен 26 декабря.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк может возглавить иностранец. В банке подтвердили получение рекомендации назначить на пост главы правления иностранца.

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По материалам finbalance.com.ua