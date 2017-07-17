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Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры ПриватБанка

17.07.2017 15:57

Вознаграждение членов правления ПриватБанка за первые три месяца 2017 года составило 13 млн грн

Зарплата топ-менеджеров ПриватБанка

Стало известно, сколько зарабатывают топ-менеджеры ПриватБанка. Фото: 24tv.ua

Вознаграждение членам правления государственного ПриватБанка за первые три месяца 2017 года, согласно отчетности, составило 13 млн грн. В эту сумму входит зарплата, отчисления в пенсионный фонд и другие краткосрочные выплаты.

В первом квартале года правление банка состояло из 8 человек. Это означает, что сумма вознаграждения одного топ-менеджера ПриватБанка за три месяца достигла 1,6 млн грн или 540 тыс грн в месяц.

Для сравнения, в 2016 году вознаграждение членов правления банка, которые были утверждены после 19 декабря 2016 года, составляло 1 млн грн.

Новый состав правления ПриватБанка объявлен 26 декабря.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк может возглавить иностранец. В банке подтвердили получение рекомендации назначить на пост главы правления иностранца.

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По материалам finbalance.com.ua

Рубрики: БанкиНовостиПриватБанкУкраина

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